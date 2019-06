Dietro le quinte: Come ci si sente a essere una mascotte di UEFA Europa League

“La sensazione che ho provato quando siamo usciti dal tunnel è stata incredibile. C’è stato un enorme boato della folla quando siamo apparsi in campo. Ero eccitatissimo e nervoso. Non dimenticherò mai quel momento”.

Ecco cosa ci racconta Henry Coyle, nove anni, della sua esperienza come mascotte FedEx nella UEFA Europa League, dopo che il giovanissimo tifoso dell’Arsenal FC ha solcato il campo illuminato a giorno dell’Emirates Stadium per ricevere il saluto di 60.000 tifosi entusiasti. Come sua madre Caroline ha efficacemente riassunto: “Qualcosa che ti capita una sola volta nella vita”.

Tutti noi appassionati di calcio ci siamo lasciati andare al sogno di camminare sul sacro suolo erboso del nostro club preferito, crogiolandoci nell’adorazione del pubblico. Per alcuni fortunati bambini fra i sette e i nove anni del team FedEx Express, però, questo sogno è già diventato realtà. Hanno infatti avuto la possibilità unica di dare un’occhiata a quello che succede dietro le quinte di uno stadio prima di una partita importante, e anche di avere un assaggio di come vive quell’esperienza una stella del calcio.

Da quando FedEx è diventato sponsor della UEFA Europa League nel 2015, centinaia di figli dei dipendenti, in tutta Europa, hanno potuto realizzare questo sogno. Ciò che emerge dalle conversazioni avute con alcuni di loro e con le loro famiglie non è solo l’incredibile emozione provata durante la giornata, ma come questa esperienza abbia fatto comprendere ai ragazzi che tutto è possibile e che – quando si hanno convinzione e determinazione – si possono realizzare i propri sogni e avere successo.

Durante il torneo

Da tifosi di calcio quali siamo, proviamo un mix di sensazioni durante lo svolgimento dei grandi tornei. Le nostre emozioni vanno dall’ansia all’eccitazione, e le cose non sono diverse per le piccole mascotte FedEx.

Prendete per esempio Mateo D’Ambrosio, sette anni, di Madrid. Ha scoperto che sarebbe stato mascotte del Siviglia nella partita in casa della squadra andalusa con l’Akhisar solo dopo che sua madre Cristina aveva guidato per 500 km dalla capitale spagnola. “Durante il viaggio gli avevo anticipato che ci sarebbe stata una grande sorpresa per lui, ma è stato solo quando siamo arrivati a Siviglia, e siamo stati in vista dello stadio torreggiante sopra di noi, che gli ho rivelato che sarebbe stato una mascotte. All’inizio non ci poteva credere”.

I gemelli Arnaud e Gabriel, nove anni, entrambi mascotte per lo Standard Liegi durante la partita in casa con l’Akhisar, hanno tirato a sorte per decidere chi dei due avrebbe scortato il capitano nella discesa in campo. “Il cuore ci batteva fortissimo!”, dice Gabriel, ricordando come i tifosi dello Standard cantavano in coro prima del calcio d’inizio. “È stato impressionante camminare sul campo rendendosi conto di quanto fosse grande, e ritrovarsi sotto i riflettori, con tutto il rumore e la musica, e quella sensazione unica che tutto l’insieme dava”.

“Ho incontrato i giocatori per la prima volta nel tunnel”, racconta Jack Dunleavy, mascotte per i Rangers nella partita con il Villarreal. “Ero allo stesso tempo nervoso ed eccitato. Eravamo ancora nel tunnel e si sentiva già il rumore della folla. Era un suono fortissimo ed era fantastico, c’erano 50.000 persone lì!”. Jack aveva scoperto che sarebbe stato una mascotte un paio di settimane prima dell’incontro, e naturalmente lo aveva detto a tutti i suoi compagni di classe. “Mi hanno detto che avrebbero guardato la partita alla TV per vedere se riuscivano a individuarmi”.

E anche dopo l’evento, rivedendosi nelle registrazioni della partita, molti dei bambini stentavano ancora a credere di essere proprio loro, là sul campo, allineati con i loro eroi prima del calcio d’inizio. Tuttavia, mentre quella fantastica esperienza si sedimentava, è cresciuta in loro una profonda consapevolezza: se erano stati in grado di svolgere un ruolo tanto importante in un evento di primo piano come quello, con gli occhi di migliaia di persone puntati su di loro, che cosa mai poteva trattenerli dal fare qualunque cosa? In questo modo, il fatto di essere stati una mascotte insegnava loro che il cielo è il solo e unico limite.

Immagine fornita da UEFA More

Story continues